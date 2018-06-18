Санкт-Петербург, 18 июня, 2018, 14:18 — ИА Регнум. Конфликтные ситуации в российских музеях с посетителями, обсуждающими увиденное, в определенной степени являются следствием борьбы с незаконной экскурсионной деятельностью, борьбы, которую постоянно ведут администрации музеев. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала 18 июня сотрудница государственного музея-заповедника «Петергоф», пожелавшая сохранить инкогнито.

Одилон Редон. Безмолвие. 1911

Стремясь выполнить и перевыполнить план по экскурсиям, обслужив как можно большее число посетителей и пополнив кассу музея, администрации музейных учреждений изо всех сил стараются не допустить проведения «левых» экскурсий, наносящих прямой ущерб бюджетным учреждениям. В этой борьбе в некоторых музеях возникают «перегибы», следствием чего могут быть претензии к активно общающимся посетителям, особенно к компаниям, напоминающим по числу участников экскурсионную группу, считает собеседница агентства.

Она рассказала, что для «Петергофа» проблема незаконных экскурсий, которые проводят нелицензированные гиды, является весьма актуальной, прежде всего применительно к парку всемирно известного музея-заповедника. Помимо этого, нередко такие «лжегиды» пытаются провести в ГМЗ иностранцев по билетам, предназначенным лишь для граждан РФ и Белоруссии (их цена ощутимо ниже). Администрация старается пресекать подобные экскурсии и удалять их участников с территории ГМЗ за нарушение правил поведения.

Что же касается поведения экскурсантов внутри дворцов и павильонов, находящихся в «Петергофе», то здесь возможность подобного рода конфликтов сведена к минимуму, с учетом облегчающей контроль турникетной системы, видеонаблюдения и проведения только групповых экскурсий только штатными экскурсоводами ГМЗ.

В «Петергофе» свободное общение посетителей между собой никто не запрещает, однако оно не должно мешать экскурсоводам и другим экскурсантам. При необходимости экскурсоводы делают устные замечания слишком громко разговаривающим посетителям, как правило, этого вполне достаточно для разрешения ситуации.

О случаях удаления экскурсантов «за разговоры» собеседнице ИА REGNUM неизвестно, и какой-то специальной инструкции, в которой описан алгоритм поведения в подобных случаях, у сотрудников «Петергофа» нет. Что же касается более явных нарушений, то реакция на них — уже прерогатива не гидов, а сотрудников службы охраны музея или полицейских.

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Напомним, группа известных историков МГУ опубликовала в ИА REGNUMоткрытое письмо, в котором, в частности, говорится о безобразной практике в системе Министерства культуры РФ — в данном случае Третьяковской галерее — практике преследования и запрещения для посетителей свободных разговоров и обсуждений экспонатов, картин и т. д.

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