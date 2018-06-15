Ростов-на-Дону, 15 июня, 2018, 23:09 — ИА Регнум. Как и положено любому турниру мирового масштаба, ЧМ-2018 завершится красочным фейерверком. В Ростове-на-Дону небо озарится разноцветными огнями не менее чем на девять минут. Это следует из техзадания, размещённого на сайте госзакупок.

ИА REGNUM Праздничный салют

Управление культуры города-миллионника готово потратить из муниципальной казны 400 тыс. рублей. На эти средства в небо будут запущены «зеленые астры с серебряными хвостами», «короны с зеленым и голубым центром», «голубые пионы с пальмой и мерцанием в центре», «красные и зеленые ивы с белыми мерцающими звездами в середине и красными стробами на кончиках комет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в день старта футбольного первенства планеты и открытия Фестиваля болельщиков FIFA, небо над Театральной площадью озарили десятки праздничных залпов. В этот день фан-зону посетили более 17 тыс. гостей. Среди них можно было встретить бразильцев, которые около двух лет добирались до столицы юга России на раритетном автомобиле.

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Фан-зону FIFA в Ростове-на-Дону посетили более 17 тыс. футбольных фанатов

Напомним, что в Ростове-на-Дону в рамках культурной программы мундиаля начали работу восемь открытых площадок. Ежедневно здесь звучат концертные программы от лучших творческих коллективов Донского края. Всего запланировано более 1,6 тыс. мероприятий. В их работе задействованы около 6 тыс. артистов и 500 творческих коллективов.

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