Ростов-на-Дону, 15 июня, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Для гостей ЧМ-2018, прибывших в Ростов-на-Дону, подготовлена насыщенная культурная программа. Болельщиков познакомят с культурой Донского края с помощью выставок, спектаклей и концертов.

ИА REGNUM Салют в Ростове-на-Дону по случаю ЧМ-2018

«Пройдет более 1,6 тыс. мероприятий, примет участие порядка 6 тыс. артистов, 510 творческих коллективов, будет показано множество спектаклей, концертов, выставок. Мы приглашаем всех в Танаис, музеи Таганрога и Новочеркасска, станицы Старочеркасской, музеи в Ростове — «Шолохов-центр» и другие. Музеи будут работать ежедневно», — сообщил журналистам министр культуры Ростовской области Владимир Бабин.

Помимо главной площадки — фан-зоны FIFA на Театральной площади, развлекательные мероприятия пройдут в парке «Левобережный», на ростовской набережной, в парке имени Горького, в переулке Соборном, во дворе «Шолохов-центра», на площадке перед музыкальным театром, в аэропорту «Платов» и в Донской государственной публичной библиотеке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в день открытия Фестиваля болельщиков в Ростове-на-Дону Театральную площадь посетили более 17 тыс. человек. Всего фан-зона может вместить около 25 тыс. человек. Футбольный праздник продлится до 15 июля.

Напомним, в Ростове-на-Дону пройдёт пять матчей ЧМ-2018.

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