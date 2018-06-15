Ростов-на-Дону, 15 июня, 2018, 12:59 — ИА Регнум. В день открытия Фестиваля болельщиков ростовскую фан-зону FIFA на Театральной площади посетили более 17 тыс. человек. За трансляцией матча Россия — Саудовская Аравия внимательно следили 9 тыс. болельщиков, сообщил журналистам руководитель дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону Павел Гавриков.

Денис Демков Бразильские болельщики

По его словам, никаких инцидентов во время футбольного праздника не зафиксировано.

Денис Демков Фан-зона FIFA принимает гостей ЧМ-2018

Денис Демков Гости фан-зоны FIFA

Ожидается, что за все дни ЧМ-2018 фан-зона на Театральной площади примет до 1 млн человек. Гостей порадуют выступления звёзд российского шоу-бизнеса и местных коллективов.

«Фестиваль болельщиков продлится до конца чемпионата. Это уникальная возможность приобщиться к миру футбола, познакомиться с болельщиками из других стран и просто приятно провести время. Мы сделали все возможное, чтобы этот праздник был ярким, интересным и, конечно же, безопасным», — отметил ранее первый заместитель главы ростовской администрации Александр Скрябин.

Денис Демков Юный футболист

Денис Демков Развлекательные зоны для всей семьи

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Напомним, что на ростовском стадионе «Ростов-Арена» в рамках футбольного первенства планеты пройдут пять матчей. Первая игра состоится 17 июня. На поле выйдут сборные Бразилии и Швейцарии.

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