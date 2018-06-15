Ростов-на-Дону, 15 июня, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Для фанатов из Бразилии, которые прибудут в Ростов-на-Дону на матч своей национальной команды и Швейцарии, открыт временный консульский пункт. Ожидается, что болеть за южноамериканскую сборную будут от 5 до 10 тыс. футбольных фанатов.

Rostov-gorod.ru Фестиваль болельщиков FIFA в Ростове-на-Дону

«Если бразилец был задержан или потерял паспорт, он может обратиться к нам. Мы будем поддерживать наших сограждан, если возникнут какие-то проблемы. Также к нам можно обращаться, если есть вопросы о российском законодательстве, правилах миграции и так далее. Здесь работают два дипломата и переводчик», — сообщил журналистам консул посольства Бразилии Бруно Квадрос и Квадрос.

По его словам, пункт открыт каждый день в здании бывшего кинотеатра «Победа» с 9:00 до 18:00. В нерабочее время с представителями консульства можно связаться по телефону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, команда Бразилии сойдётся на «Ростов-Арене» со сборной Швейцарии 17 июня. Начало футбольной баталии — в 21:00.

Напомним, открывшийся 14 июня Фестиваль болельщиков FIFA в Ростове-на-Дону принял первых футбольных болельщиков из Бразилии. Они проехали 43 страны на раритетном автомобиле, чтобы поддержать свою команду. Всего за время мундиаля болельщики преодолеют около 7 тыс. км.

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