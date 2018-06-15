Мадрид, 15 июня, 2018, 09:08 — ИА Регнум. Форвард сборной Франции Антуан Гризманн продолжит играть в составе мадридского «Атлетико». Об этом сообщает «Чемпионат».

Xavier NALTCHAYAN Антуан Гризманн

Планировалось, что Гризманн объявит решение о дальнейшем продолжении карьеры после чемпионата мира. Однако он рассказал об этом уже до первых матчей французов на мундиале.

Ранее сообщалось, что Гризманн может перейти в «Барселону» после окончания сезона 2017/18 и завершения чемпионата мира.

Напомним, французский форвард выступает в составе «Атлетико» с 2014 года. В сезоне 2017/18 он выиграл Лигу Европы в составе испанского клуба.

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