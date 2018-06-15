Якутск, 15 июня, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Государственному комитету по ценовой политике Якутии рекомендовали не отмахиваться от жителей республики цифрами во время рассуждений на тему роста тарифов ЖКХ. Распространённый ведомством ответ жителям региона, вышедшим на митинг против повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг, депутат Госдумы РФ от республики Федот Тумусов назвал лукавством, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКХ

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«Наш Госкомцен сегодня через прессу объясняет, что тарифы ЖКХ только кажутся высокими. «Да вы вокруг посмотрите! Вон там дороже! И вон там! А за границей — вообще грабёж!» При этом люди предпочитают верить не статистике, а собственным глазам, которые, в отличие от цифр, не лукавят», — отметил депутат.

Федот Тумусов также назвал некорректным сравнение тарифов на услуги ЖКХ Якутии с установленными расценками в центральных и других дальневосточных регионах, потому что холодный период в республике длится 8−9 месяцев, а не 5−6.

«Утешения «у нас большие расстояния» тут не помогают. Это якутяне виноваты? Мы — стражи Севера, без нас Севера России нет — так нужно ли выжимать из людей последнюю копейку?» — рассуждает также депутат.

В подтверждение лукавства статистики он вспоминает о том, что в 2001 году платил за газовое отопление деревянного дома 1000 рублей в месяц, а теперь надо платить 15 000.

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«Кошмар! А Госкомцен продолжает рассказывать, что за ЖКХ в Москве семья из трёх человек платит 10 тысяч — больше, чем в Якутии. Нет, это не просто преувеличение, а неправда. Раза в два неправда, если быть точным. Так что от людей не нужно отмахиваться цифрами. Задача — решить проблему в комплексе, снизив огромные тарифы. И никак иначе ситуацию не исправить», — сделал вывод Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на требование сдержать рост тарифов ЖКХ в Якутии, высказанное жителями региона на митинге 13 июня, в Госкомцен региона ответили, что нивелировать рост цен на услуги жилищно-коммунального комплекса в Якутии не представляется возможным: на это потребуется 630 млн рублей. Ведомство также не согласилось с утверждением участников акции протеста, что в республике самые высокие тарифы на услуги ЖКХ среди регионов РФ.

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«Тарифы на отопление только в четырёх регионах ниже, чем в республике, а тариф на отопление в Якутии ниже среднероссийского на 35%. Но за счёт объёма потребления среднемесячный платеж сопоставим со среднероссийским уровнем. Тариф на горячее водоснабжение ниже, чем во всех субъектах Дальнего Востока, а также в некоторых центральных регионах страны (Москва, Тюменская область, Татарстан). Тариф на холодное водоснабжение ниже, чем в Камчатском крае, в Чукотском АО, Ханты-Мансийском АО. Тарифы на водоотведение ниже, чем в ХМАО, Магаданской области, Камчатском крае. Что касается платежей за ЖКХ, то их размер в Якутии самый низкий на Дальнем Востоке (после Приморского края) и один из самых низких в стране. Так, например, семья из трёх человек, проживающая в благоустроенной квартире площадью 63 кв. м., в среднем в месяц платит за услуги ЖКХ 9 298 рублей, такая же семья, проживающая в Москве, платит 10 500 рублей, в Хабаровском крае — 12 925 рублей, в Магаданской области — 14 534 рублей, Камчатском крае — 22 997 рублей», — заверили якутян в Госкомцен республики.