Москва, 15 июня, 2018, 07:14 — ИА Регнум. Торги по нефти марки Brent завершились 14 июня снижением. На европейской сессии цена торговалась в диапазоне $76,32-$76,90. В ходе торгов в Нью-Йорке нефть подешевела до $75,75. Её снижению способствовали два фактора, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Первый — общее укрепления американской валюты после заседания ЕЦБ. Второй — страны ОПЕК+ планируют рассмотреть увеличение добычи нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

Техническая картина после снижения цены не изменилась. Она остается торговаться в горизонтальном коридоре с границами $74,97-$76,78. С приближением встречи ОПЕК+ волатильность будет возрастать. Участники рынка станут чувствительными к высказываниям представителей картеля.

Напомним, 14 июня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 1,04%, до $75,94 за баррель, WTI — на 0,25%, до $66,69 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2018 года на СПбМТСБ составляет $72,65 за баррель.

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