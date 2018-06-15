Москва, 15 июня, 2018, 07:10 — ИА Регнум. Торги по рублёвым парам на Мосбирже завершились 14 июня разнонаправленно. Рубль подешевел к доллару и заметно подорожал против единой валюты. Курс евро рухнул на 2,4% на вечерних торгах после заседания ЕЦБ и заявлений главы ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар, рубль и евро

Регулятор понизил прогноз роста экономики еврозоны на 2018 год с 2,4% до 2,1%. Программа QE сохранится до конца 2018 года и с октября будет уменьшена с 30 до 15 млрд евро. Драги сказал, что на заседании сроки повышения ставки не обсуждались.

Курс доллара в начале торгов снижался до 61,96 руб. К закрытию сессии покупатели восстановили все дневные потери и вышли в плюс на фоне снижения нефтяных котировок. Закрытие прошло по цене 62,63 руб.

Сегодня, 15 июня, на торгах в Азии основные валюты торгуются в минусе по отношению к американской валюте. Цена на нефть снизилась на 0,16%, до 75,81. В паре доллар/рубль пока никаких изменений не предвидится. Курс доллара останется торговаться около уровня 62,50 руб. с отклонениями от него на 60−80 копеек.

Курс евро очень сильно упал против доллара США. Перед выходными пара может войти в коррекционную фазу. При росте цены с 1,1562 до 1,1630 от пары евро/рубль ожидается повышение до 73,20 руб. После заседания ЕЦБ ценовой канала расширился до 2,5 рубля (71,70−74,20).

Напомним, 14 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 9 коп. (+0,15%), до 62,63 руб., курс евро снизился на 114 коп. (-1,55%), до 72,56 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,3 млрд (+4,87%), евро/рубль — 584,8 млн евро (+23,24%).

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