Пекин, 14 июня, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Книга председателя КНР Си Цзиньпина с его размышлениями касательно журналистики была опубликована Народным издательством КНР и Издательством Сюэси, сообщает 14 июня агентство Синьхуа.

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

Книга составлена из речей председателя Си, касающихся журналистской проблематики в условиях построения «социализма с китайскими особенностями в новую эпоху». Си Цзиньпнин, который также является генеральным секретарем ЦК КПК, в 2012 году поднял ряд вопросов, а также выразил свои мысли и суждения, а также сформулировал требования к миссии журналиста в условиях современного Китая. Его мысли носят фундаментальный характер, имеют историческую ориентацию, а также обогащают и развивают теорию марксистской журналистики, отмечает издание.

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Напомним, что в Китае и некоторых других странах вышла уже целая серия книг, где изложены мысли председателя Си по целому ряду ключевых вопросов, включая военное дело, управление государством, реформирование и прочие темы, что не характерно для руководителей КНР после Дэн Сяопина.

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