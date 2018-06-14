Афины , 14 июня, 2018, 08:57 — ИА Регнум. В столице Греции Афинах сегодня, 14 июня, пройдет забастовка работников общественного транспорта в знак протеста против законопроекта правительства страны с новыми мерами экономии, сообщает РИА Новости.

Mendhak Машина никуда не поедет (фото беспорядков в Афинах, 2008).

По данным издания, в течение дня на несколько часов будет остановлена работа автобусов, троллейбусов и метро. Кроме того, таксисты вторые сутки бастуют против возвращения в страну американской системы такси Uber, которая, по их мнению, подорвет их работу.

Читайте также: Греция хочет сбросить финансовую зависимость от ЕС

Напомним, власти Греции по решению Евросоюза внедряют меры жесточайшей экономии в целях поддержания стабильности в содружестве. От этого в первую очередь страдает социальная сфера страны, что и вызывает недовольство широких слоев населения.

В конце мая в Греции прошли массовые акции протеста, тысячи рабочих, членов профсоюзов, студентов, пенсионеров и безработных заполонили центр Афин для проведения общенациональной 24-часовой забастовки.