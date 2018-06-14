Москва, 14 июня, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 13 июня ростом. Цены перешли к повышению после публикации отчета минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. По последним данным, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,1 млн баррелей — до 432,441 млн баррелей (прогноз был — 1,246 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 2,3 млн баррелей, до 236,763 млн баррелей (прогноз был — 1,0 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 2,1 тыс. баррелей, достигнув 114,693 млн баррелей (прогноз был +0,5 млн баррелей).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Запасы нефти и нефтепродуктов сократились. Это очень хорошо. Но почему-то участники рынка проигнорировали увеличение добычи нефти, которая за последнюю неделю выросла на 100 тыс. баррелей, до 10,9 млн баррелей.

Цена на Brent восстановилась до $76,85 и, по последним данным, торгуется на отметке $76,47. С вчерашним восстановлением цены с уровня $75,24 техническая картина не изменилась. Она находится, как многие валютные пары, в боковом тренде (не выходит из диапазона). Такая динамика может сохраниться до 23 июня, пока в Вене не завершится встреча ОПЕК+. Сегодня, 14 июня, торговый диапазон находится между уровней $75,11 и $77,45.

Напомним, 13 июня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,13%, до $76,74 за баррель, WTI — на 0,36%, до $66,52 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2018 года на СПбМТСБ составляет $72,65 за баррель.

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