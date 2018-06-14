Москва, 14 июня, 2018, 05:47 — ИА Регнум. Похоже, что российское правительство всерьёз взялось за перенастройку пенсионной системы. Помимо нашумевшего законопроекта об увеличении пенсионного возраста, 14 июня планируется рассмотреть законопроект с поправками в законодательство по вопросам назначения и выплаты пенсий. Чем обусловлен налоговый маневр?

Пенсия

Прежде всего, повышение пенсионного возраста считается объективной необходимостью, вызванной глобальными демографическими изменениями в мире, потребностями и изменением структуры современной экономики. Существует мнение, что сегодняшние границы пенсионного возраста в России не соответствуют социальным, трудовым и экономическим реалиям.

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Текущий показатель пенсионного возраста был впервые установлен в конце 1920-х годов для представителей наиболее тяжёлых с физической точки зрения профессий, когда средняя продолжительность жизни составляла 43 года. Данные возрастные нормы устарели даже с точки зрения физиологии, говорят эксперты. Статистика свидетельствует, что россияне стали жить в среднем на 30 лет дольше, соответственно, увеличение продолжительности жизни увеличивает нагрузку на пенсионную систему.

Если в 1970 году один пенсионер приходился на 3,7 человека трудоспособного возраста, то уже в 2019 году один пенсионер будет приходиться на двух людей трудоспособного возраста. Нужны огромные средства даже для сохранения пенсий на уровне сегодняшнего дня (данные агентства Bloomberg).

Ещё один аргумент в пользу увеличения пенсионного возраста, транслируемый российским правительством, заключается в том, что увеличение продолжительности трудоспособного периода жизни осуществляется параллельно с целым рядом мер, направленных на повышение качества жизни. Сюда входит обнародованная президентом Владимиром Путиным стратегия развития общества 80+ в части качества медицинского обеспечения, система адресной поддержки малоимущих, инструменты развития и защиты частных пенсий как дополнительного обеспечения людей в возрасте.

А то, что все дополнительные поступления от пенсионных отчислений работающих граждан пойдут в Пенсионный фонд, позволит обеспечить ежегодный рост пенсий не на 400−500 рублей, как сейчас, а на 1000 рублей в год.

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Кроме того, правительство намерено ратифицировать Конвенцию «О минимальных нормах социального обеспечения», согласно которой гарантируется уровень пенсионного обеспечения не менее 40 процентов утраченного дохода.

Напомним, доводы о необходимости перенастройки пенсионной системы пока не нашли понимания у профсоюзов. В качестве одного из контраргументов было заявлено, что повышение пенсионного возраста усилит конкуренцию за рабочие места, поэтому работники будут вынуждены заключать трудовые договора на условиях работодателя, что снизит их социальную защищенность.

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Кроме того, в открытом письме Федерации независимых профсоюзов сказано, что проблемы в области охраны здоровья практически всех слоев населения всё-таки имеются, а доступность медицинской помощи и её качество оставляют желать лучшего, особенно в сельской местности.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, предполагается, что по новым правилам женщины будут выходить на пенсию не с 55, а с 63 лет, а мужчины — не с 60, а с 65 лет.

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