Наньнин, Китай, 14 июня, 2018, 05:13 — ИА Регнум. Таможня города Наньнин Гуанчи-Чжуанского автономного района Китая изъяла 35 изделий из слоновой кости общим весом 1,55 кг, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

Слоновая кость

Стало известно, что 9 июня Наньнинская таможня задержала гражданина Вьетнама, пытавшегося провезти 35 изделий из слоновой кости в порту Дунсин на вьетнамско-китайской границе. Подозреваемый был немедленно доставлен в полицейский участок.

Напомним, что в Китае запрещена торговля изделиями из слоновой кости с конца 2017 года в рамках программы защиты диких животных. Таможня Наньнина с начала года изъяла 143 изделия из слоновой кости общим весом более 5 кг.

Читайте также: В Китае изъяли крупную партию запрещенной слоновой кости