В Китае изъяли крупную партию запрещенной слоновой кости

Пекин, , 09:09 — REGNUM Двое подозреваемых задержаны на юге Китая за попытку контрабанды 740 единиц изделий из слоновой кости общим весом в 29 килограммов, сообщает китайская таможня, передает газета China Daily.

Изделия из слоновой кости были обнаружены спрятанными в упаковки для экспресс-доставки, они были отосланы из Дунсиня, расположенного в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, и направлялись в Дунгуань, расположенный в провинции Гуандун.

Затем, пятого мая, посылка направилась из Дунгуаня в район Байюнь города Гуанчжоу провинции Гуандун. Подозреваемые были схвачены при попытке получить изделия, в число которых входили ожерелья и браслеты. Кроме того, были изъяты четыре станка для обработки кости, а также контрабандное сырье.

Из изъятого сырья 15,72 кг приходилось на африканскую слоновую кость и еще 13,11 кг на бивень мамонта. И то и другое находится под жестким запретом на продажу в рамках Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения.

По информации властей, один из подозреваемых по фамилии Пэн заявил, что кость попала в Дунсин из Вьетнама.

Задержание ознаменовало собой первый случай контрабанды, раскрытый таможенными службами Ханпу с тех пор, как министерство общественной безопасности КНР в 2018 году запустило кампанию против торговли животными, находящимися под угрозой вымирания, и изделиями из них.

Китай запретил торговлю слоновой костью в конце 2017 года в рамка соглашения о защите видов, находящихся под угрозой вымирания. Напомним, что в апреле 2018 года был задержан подозреваемый, который пытался незаконно провести слоновую кость и изделия из нее весом 1,73 кг в Китай через международный аэропорт города Чэнду провинции Сычуань.

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