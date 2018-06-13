Тбилиси, 13 июня, 2018, 20:58 — ИА Регнум. В Грузии с поличным задержаны два чиновника, которые получили взятку в размере $30 тыс. за предоставление в долгосрочную аренду земельного участка в селе Уджарма в Сагареджойском муниципалитете края Кахетия, сообщает 13 июня издание «Грузия online» со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ).

Chris Potter Взятка

Сотрудники СГБ задержали члена сакребуло (администрации) Сагареджийского района Константина Г. и сотрудника национального лесного агентства Гелу М. Против госслужащих возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу восприятия коррупции в 2017 году, Грузия заняла 46-е место среди 180 стран мира. По данным НПО «Transparency International — Грузия», на ухудшение рейтинга повлияли признаки кланового правления в судебной системе Грузии.

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