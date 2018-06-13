Москва, 13 июня, 2018, 19:24 — ИА Регнум. Союз российских пивоваров (СРП) считает, что обнародованные 13 июня результаты проверки пива, проведённой Роскачеством, «вводят потребителей в заблуждение». Соответствующее заявление распространила пресс-служба СРП.

В частности, в союзе отметили, что автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество) не имеет полномочий давать экспертные заключения о соответствии продукции требованиям нормативно-технической документации.

«Отсутствие у Роскачества профессиональных знаний и опыта в области пива и пивоварения приводит к серьезным ошибкам, которые усугубляются тем, что транслируются на массовую аудиторию, — заявляют в СРП. — Например, уже на стадии анонсирования исследования пива была дана некорректная информация о сроках годности».

В союзе также выразили удивление тем, что Роскачество ввело такой показатель, как «вкусное» и «невкусное», и подчеркнули, что «любая попытка ранжировать пиво уместна в той же степени, как и попытка ранжировать вкусы людей в целом».

«Что касается результатов проведенной Роскачеством проверки, вынуждены с сожалением отметить грубое нарушение правил проведения дегустаций, выразившееся, в частности, в курении одного из экспертов в перерывах», — говорится также в комментарии.

Сама методология оценки исследованных Роскачеством образцов пива, по мнению СРП, «не является прозрачной и регламентированной уполномоченными государственными проверяющими органами».

Напомним, ранее сегодня Роскачество представило результаты проверки популярных в России марок светлого фильтрованного пива, проведённой по поручению правительства в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

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