Ростов-на-Дону, 13 июня, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Последние сутки остаются до открытия многострадальной улицы Станиславского в Ростове-на-Дону, которую реконструируют с конца 2016 года. ИА REGNUM отмечает, что работа кипит, но некоторые участки улицы остались нетронуты. Тем не менее, как заявил донской губернатор Василий Голубев, движение по транспортной артерии будет запущено 14 июня.

ИА REGNUM Нетронутый участок улицы

ИА REGNUM Ремонтируемый участок

ИА REGNUM Ремонт продолжается

ИА REGNUM До финиша далеко

При этом глава региона уточнил, что движения трамваев пока открыто не будет из-за отсутствия контактной сети, работы по реконструкции улицы продолжатся после завершения чемпионата мира по футболу.

ИА REGNUM Нетронутый участок улицы

ИА REGNUM Нетронутый участок улицы

ИА REGNUM Трамвайные пути – для пешеходов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подрядчик ООО «ДРСУ» должен был завершить реконструкцию улицы Станиславского к 31 мая 2018 года. Затем срок был продлён на неделю. Но и дополнительно выделенных дней не хватило для окончания работ.

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Между тем жители улицы Станиславского неоднократно жаловались на качество ремонтных работ, которое оставляет желать лучшего. Некоторые дома рабочие практически замуровали, выложив тротуарную плитку на полметра выше необходимого уровня.

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