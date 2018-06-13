Санкт-Петербург, 13 июня, 2018, 13:59 — ИА Регнум. На время чемпионата мира по футболу в Петербурге будет организован раздельный сбор мусора. Контейнеры будут установлены на подходах к стадиону «Санкт-Петербург», где пройдут семь матчей мирового первенства.

ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург»

«На подходах к стадиону на 82 точках установлены 164 специальных контейнера. Емкости для сбора мусора размещены на всех основных транзитах, ведущих к спортивному сооружению: у метро «Новокрестовская», Северной и Южной дорогах, улице Рюхина, Футбольной площади и так далее», — сообщает 13 июня пресс-служба городского комитета по благоустройству.

Сбор мусора в два раздельных контейнера был рекомендован городу оргкомитетом ФИФА. Один контейнер будет предназначен для перерабатываемых отходов — пластиковых бутылок и стаканов, упаковочной пленки, алюминиевых банок, стекла и незагрязненной бумаги. Вторичное сырье будет направлено на предприятия по переработке, но предварительно его придется вновь сортировать по фракциям, каждая из которых последует на перерабатывающий завод.

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Мусор, не подлежащий переработке, отправится на завод по механизированной переработке бытовых отходов (МПБО-2), где будет обезврежен до самого низкого класса опасности в биобарабанах. Напомним, недавно городское специализированное предприятие стало единым региональным оператором по обращению с мусором в Петербурге.