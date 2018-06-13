Москва, 13 июня, 2018, 09:11 — ИА Регнум. В ходе проверки качества 40 крупнейших брендов светлого фильтрованного пива, которое было проведено в преддверии чемпионата мира по футболу — 2018, эксперты не выявили ни одного химического продукта, однако ни один из напитков не получил высшую оценку по вкусу, сообщает 13 июня пресс-служба Роскачества.

Винсент Ван Гог. Пивные кружки. 1885

«В ходе мониторинга качества пива всех самых популярных на российском рынке торговых марок не выявлено ни одного «синтетического» продукта», — рассказала заместитель главы Роскачества Елена Саратцева.

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По ее словам, производителю невыгодно готовить пиво из неких «порошков» и вытяжек, тем не менее солод в установленных пропорциях действительно может разбавляться несоложеными продуктами, что допускается законодательством.

Так, для приготовления пенного напитка должно использоваться 80% солода и до 20% непророщенных зерен ячменя или других злаков для создания купажа. Однако если их больше 20%, то производитель допустил нарушения, а такой напиток не считается классическим пивом.

Напомним, ранее специалисты Роскачества провели экспертное исследование качества коньячной продукции. Выяснилось, что из трёхзвёздочных коньяков 47 торговых марок высоким требованиям соответствовали лишь пять образцов крепкого напитка.

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