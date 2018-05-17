Коньяк проверят изотопами: Роскачество предложило изменить ГОСТ

Москва, , 03:45 — REGNUM Применение новой методики для определения подлинности коньяка предложено добавить в ГОСТ, 17 мая пишет газета «Известия».

Поправки в ГОСТ («Коньяк. Общие технические условия») инициированы Роскачеством, направившим в Минфин и Росалкогольрегулирование соответствующую аргументацию.

Уточняется, что подлинность коньяка предложено определять с помощью изотопов водорода, кислорода, углерода.

«Диапазон изотопов в молекуле спирта с виноградным происхождением должен быть таким: углерод — 26−29, водород — 200−240, кислород — 10», — пишет газета.

Кроме того, предложено разработать национальный стандарт по идентификации всех видов спиртного на основе результатов по указанному методу.

В результате, по мнению авторов инициативы, на рынке будет меньше подделок. На сегодняшний же момент треть всей коньячной продукции, по приведенным данным, является фальсификатом.

Отметим, что исследование коньяков было проведено Роскачеством по поручению российского правительства. Изучалась продукция трехлетней выдержки, поскольку этот напиток — самый популярный в линейке.

В результатам тестирования невиноградное происхождение спиртов обнаружили в 15 наименованиях напитка из 47. Применялся упомянутый выше изотопный метод.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая в Роскачестве заявили, что из трехзвездочных коньяков лишь 47 торговых марок оказались надлежащего качества.

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