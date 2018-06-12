Афины , 12 июня, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Афины и Скопье достигли соглашения по вопросу официального наименования Республики Македония. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил премьер-министр Греции Алексис Ципрас президенту страны Прокопису Павлопулосу.

Prince Roy Македония

«У нас есть сделка, — сказал Ципрас. — Я счастлив, потому что это хорошая сделка, которая учитывает все пожелания, установленные греческой стороной».

Отметим, что премьер-министры Греции и Македонии Алексис Ципрас и Зоран Заев провели 12 июня телефонные переговоры.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Македонии с конца 2017 года ведет переговоры с руководством Греции о переименовании, которого греческая сторона добивается с начала 1990 г. Балканская страна выражала надежду сохранить слово «Македония» в новом названии.

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