Москва, 13 июня, 2018, 02:09 — ИА Регнум. В чем причина интенсивного обсуждения российскими политиками важной, но все-таки по большей части технической стратегии пространственного развития страны? О том, какие необычные события имеют место вокруг этого направления развития, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Маленький.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Сергей Собянин сообщил московской элите и будущим московским избирателям, что над московским бюджетом сгущаются тучи и к нему протягивают руки. Угроза исходит от нового правительства. Странная полемика, поднятая Собяниным в своем блоге, заставляет задуматься о причинах такого поведения. Выглядит заявление московского мэра так, как будто настала пора бить тревогу по поводу московского бюджета, беспощадно урезаемого в пользу российской провинции. Градоначальник даже проводит параллели с 1917 годом, мол, грабят все, что «нажито непосильным трудом», в пользу непонятных обитателей Замкадья.

Оценка Собяниным десятилетий советской власти столь негативна, что даже не верится, что исходит она от бывшего члена КПСС. Москва — источник многомиллиардных доходов, в том числе и место прожигания денег «ответственными бизнесменами», но разве это можно считать серьезным поводом для того, чтобы не использовать московский доход для общего развития России? Если же сопоставить этот казус с высказываниями Собянина по поводу урбанизации как основного способа увеличения производительности труда, о чем он заявил во время недавнего Делового завтрака Сбербанка, то можно предположить, что в лице московского мэра новая стратегия пространственного развития будет иметь последовательного критика.

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