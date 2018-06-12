Подпорожье, Ленинградская область, 12 июня, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Почему небо упало на животных, что стало с упрямой женой и чем помогли бабушке-вепсянке два колобка? С поучительными сюжетами сказок финно-угорских народов познакомились гости ежегодного вепсского праздника «Древо жизни», который состоялся в Ленинградской области 11 июня.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на праздничной ярмарке

«Древо жизни» вепсы считают своим вторым Новым Годом. Потомки вепсов и других финно-угорских народов со всей России приезжают в июне в село Винницы Подпорожского района Ленобласти, чтобы окунуться в мир знакомых с детства традиций. Сотрудники винницкого Вепсского центра фольклора готовятся к празднику круглый год: сами пишут сценарий, строят торговые ряды, шьют костюмы и приглашают творческие коллективы. А накануне готовят вепсскую выпечку, чтобы сделать свой вклад в богатый праздничный стол.

Каждый праздник в Винницах имеет свое лицо, свою главную тему, сообщила корреспонденту ИА REGNUM заведующая Вепсским центром фольклора Надежда Ковальская. Конкурс красоты финно-угорского мира «Вепсская краса», фестиваль гармонистов «Гармонь на вепсской стороне», праздник вепсской кадрили — каждый год «Древо жизни» удивляет гостей по-своему.

«В этом году фестиваль носит название «Mastneine sarnoid», «Кузовок сказок», — рассказала Надежда Ковальская. — Мы покажем не только вепсскую сказку, но и сказки всех финно-угорских народов, познакомим гостей с душой финно-угорского мира».

Народные сюжеты воплотились на главной сцене праздника на винницкой площади. Свои театрализованные постановки представили Лодейнопольский драматический театр «Апрель» и фольклорные коллективы деревни Тервеничи, жители вепсских деревень Винницкого поселения, а также народный ансамбль «Сямозерье» из Республики Карелия — одного из регионов, на территории которого проживают потомки вепсов.

В «зрительном зале» присутствовали почетные гости фестиваля — глава Ленинградской области Александр Дрозденко, заместитель полномочного представителя Президента России в СЗФО Любовь Совершаева. «Древо жизни» — одна из главных и любимых традиций не только для коренных малочисленных народов, но и для всех жителей Ленобласти, считает губернатор Александр Дрозденко.

«Традиционно мы оказываем финансовую поддержку организаторам праздника, но этим наша помощь Винницам не ограничивается, — сообщил журналистам глава Ленинградской области. — Это и строительство нового здания для Вепсского центра, и детского сада с бассейном, новой котельной, новой библиотеки, капитальный ремонт домов. Построена также и новая дорога. Мы стараемся сделать все, чтобы поселок Винницы жил, и молодые люди, для которых он является родиной, мечтали сюда вернуться».

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области Заместитель полномочного представителя Президента России в СЗФО Любовь Совершаева

Высокие гости посетили новое здание Вепсского центра фольклора. Решение о его строительстве было принято в 2015 году после визита в Винницы Любови Совершаевой.

«С момента возникновения идеи и до завершения строительства нового центра прошло ровно три года. Это тот самый положительный пример взаимодействия муниципальной, региональной и федеральной власти. И еще одно доказательство того, что Ленинградская область является одним из лидеров по реализации государственной стратегии национальной политики не только на Северо-Западе, но и в России в целом. Теперь в Винницах есть новый, замечательный центр, который привлечет в столицу вепсского мира еще больше туристов», — считает Любовь Совершаева.

Вепсский центр в Винницах растет и развивается с каждым годом, и в новом доме у его сотрудников будет больше простора для творчества. В аудиториях двухэтажного здания расположатся студии для занятий на ткацких станках, мастерская с верстаками для мужчин, кружки декоративно-прикладного творчества для детей и взрослых. В фойе нового Вепсского центра уже развернуты постоянные экспозиции, посвященные истории народа.

На первом этаже расположен зрительный зал на полсотни мест, а также кухня, на которой хозяйки будут на практике учиться основам вепсской кулинарии.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области За ткацким станком

Вепсский центр фольклора существует уже несколько десятков лет, и его сотрудники посвящают себя сохранению народной истории. Накануне фестиваля «Древо жизни» в Винницах состоялся вечер памяти заслуженного работника культуры России Нины Романовой. Нина Михайловна — коренная вепсянка, собирала обычаи и традиции по крупицам, вспоминают коллеги. Разучивала кадриль вместе с винницкими бабушками, искала старинные песни в селах и деревнях. Нина Романова стала создателем фольклорного ансамбля «Армас». Уникальный коллектив много раз представлял культуру малочисленного народа на всероссийских и международных фестивалях и сегодня продолжает беречь песенное творчество вепсов.

Участники фестиваля также почтили память дорогого вепсскому миру поэта Николая Абрамова. У Винницкой школы-интерната была открыта доска памяти «певцу земли вепсской», который всю жизнь посвятил возрождению родной культуры. Поэт не только писал на вепсском, но и переводил на родной язык мировых классиков. Был главным редактором единственной в мире газеты на вепсском языке «Кодима», профессионально занимался фотографией.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области Вепсский праздник «Древо жизни – 2018» в селе Винницы Ленинградской области

Неизменной частью «Древа жизни» долгие годы остается широкая ярмарка народных мастеров, вепсские угощения, мастер-классы, песни и пляски. На развернувшихся подворьях гости познакомились с колоритом вепсских деревень, попробовали блюда народной кухни, научились азам гончарного дела, изготовлению оберегов, вязанию и ткачеству поясов. «Всем миром» была организована выставка старинных и современных элементов народного костюма «Rahvhan sädod» («Мода от народа»), предметы которой привезли с собой жители финно-угорских деревень Ленинградской области. Завершился фестиваль ночью финно-угорского кино — показом художественных и документальных фильмов о коренных малочисленных народах региона.

А главные герои праздника в этом году — персонажи народных сказок — стали экспонатами выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «Sarnoiden eläjad» («Сказочные герои Финно-Угории»). И теперь будут рассказывать свои сказочные истории и напоминать об отшумевшем фестивале будущим посетителям музея Вепсского центра фольклора.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области Вепсский праздник «Древо жизни – 2018» в селе Винницы Ленинградской области

Справка ИА REGNUM

Вепсы — коренной малочисленный народ Российской Федерации. Общая численность вепсов в России, по переписи 2010 года, — 5936 человек. Статус коренного малочисленного народа Российской Федерации вепсы получили в 2000 году. Крупнейшим местом их компактного проживания является село Винницы (вепс. Вингл) Подпорожского района Ленинградской области, который вепсы называют столицей своего края.

Читайте также: Языки народов Ленобласти: битва за выживание

Сотрудники Вепсского центра фольклора активно поддерживают и развивают культуру малочисленного народа в современном мире. Центр имеет свой интернет-портал , где пользователь может узнать об истории и традициях столицы Вепсарии, а также получить информацию о мероприятиях и программах, организуемых на базе центра.

Поддержку деятельности, направленной на сохранение народных традиций коренных малочисленных народов Ленинградской области оказывает региональный комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.