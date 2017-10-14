Анна Горохова, , 08:00 — REGNUM

На прошлой неделе специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внесло карельский и вепсский язык в «Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения». Теперь в лингвистической «Красной книге» значится большая часть языков прибалтийско-финской группы. Напомним, с 2009 года в этом списке значатся водский и ижорский языки.

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Согласно классификации ЮНЕСКО, существует шесть уровней жизнеспособности языка: от безопасного до вымершего. Вепсский и ижорский языки находятся на уровне «серьезной угрозы» — используются старшими поколениями, почти не употребляются в общении с детьми. Водский язык — «на грани вымирания», самые младшие его носители — пожилые люди, которые сами используют его крайне редко.

Корреспондент ИА REGNUM проследил многовековую историю трех финно-угорских языков и выяснил, насколько эффективны средства, которые применяются для их сохранения на территории Ленинградской области.

Исторически сложилось

Вепсы, водь, ижора — народы, которые относятся к числу древнего населения Северо-Запада России. Долгие века потомки разных племен жили по соседству, общаясь между собой, перенимая традиционные черты и сплетая свои истории воедино, однако продолжали оберегать свою национальную идентичность. Ситуацию изменили вполне естественные причины — преобладание русскоязычного населения на этих землях, потребность в межнациональном общении, привлекательность столичной Петербургской губернии для молодых поколений. Родные языки всё чаще использовались только в семейном, земляческом общении.

К началу XX века численность вепсов на территории Северо-Запада составляла 30 000 человек, ижоры — более 20 000, води — около 5 000. Период советской власти стал для коренных народов Севера тяжелым испытанием национального самосознания. Благоприятные условия — открытие вепсских и ижорских школ, издание книг, учебников и газет — были отменены в 1937 году, последовали аресты преподавателей языков коренных народов.

Во время Великой Отечественной войны многие ижоры и вожане были вывезены в Финляндию пособниками нацистов — финнами в качестве дешёвой рабочей силы. По возвращении в СССР путь в родные деревни для них долгое время был закрыт, носители финно-угорских языков были выселены в центральные районы страны.

На грани вымирания

Итоги последней Всероссийской переписи населения 2010 года показывают, что стало с исторической памятью потомков этих трех северных народов. Вепсами назвали себя 5936 человек, из них 2362 указали, что владеют вепсским языком. Ижорами в современной России считают себя 266 человек, из которых только 68 говорят на ижорском. Из 64 вожан свой родной язык помнят только 14 человек.

Может ли человек считаться представителем народа, не зная языка? Этот вопрос вызывает большие споры, рассказала корреспонденту ИА REGNUM ученый-этнограф, директор Центра коренных народов Ленинградской области Ольга Конькова.

«Многие считают, что без языка нет народа. Однако язык — не синоним принадлежности к тому или иному народу, его незнание не стирает происхождение, самосознание, связь с малой родиной, — считает Ольга Конькова. — Но всё же даже начальное знание языка позволяет иначе думать, осознавать мир вокруг. Поэтому, именуя себя представителем народа, нужно стремиться к владению языком и искать возможности изучить его».

Опыт Ленинградской области

Ленинградская область является одним из основных регионов, где сосредоточенно проживают финно-угорские народы. Для сохранения языков коренных малочисленных народов необходим комплексный подход властей и общества, считают в правительстве региона. Профильный комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям с 2014 года помогает организации курсов вепсского, водского и ижорского языков. Занятия проходят в Подпорожском, Бокситогорском, Лодейнопольском, Тихвинском и Кингисеппском районах — местах традиционного расселения коренных малочисленных народов Ленобласти.

На данный момент курсы языков посещает более 160 человек: это восемь учебных групп по 20 слушателей в каждой. Продолжительность курса — 70 академических часов.

Никита Дьячков, лектор-экскурсовод Ижорского музея в деревне Вистино Кингисеппского района, уже пять лет преподает для местных жителей ижорский язык. Педагогического образования у Никиты нет, язык он осваивал сам, помня о ижорских корнях своей семьи, разговаривая с местным населением и консультируясь с учеными-лингвистами.

«Ижорский является бытовым языком, поэтому большинство современных понятий в нем отсутствуют», — озвучил еще одну проблему состояния ижорского языка сотрудник Ижорского музея. Однако на курсах финно-угорских языков можно постичь основные правила и слова, а вместе с ними и основы культуры людей, издревле населявших территорию Ленинградской области.

Языки вепсов, води и ижор отличаются от русского грамматическими особенностями. К примеру, в ижорском существует частичный падеж, который служит для обозначения части от целого: Pala leippää — Кусок хлеба. Интересна и финно-угорская фонетика, которую сложно передать русской транскрипцией: чтобы произнести вепсский Ü, приготовьтесь для произнесения И, а губы поставьте для произнесения О.

Полноценных программ высшего педагогического образования по вепсскому, ижорскому и водскому языкам в Ленинградской области нет, однако Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина при поддержке правительства выпускает специальные методические пособия. В 2017 году разработаны и изданы рабочие тетради в приложение к учебникам.

«Кроме учебников, мы организовываем выпуск аудио‑ и видеопродукции на языках коренных малочисленных народов, посвященной истории, культуре, традициям, современному состоянию коренных малочисленных народов. Также традиционные курсы языков дополнены видео-уроками», — сообщила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира Бурак.

Интеллектуальные продукты, разработанные и изданные комитетом, не подлежат продаже. Но, например, компьютерную игру можно найти на сайте Дома Дружбы Ленинградской области. Книги, сборники и учебники распространяются в районных библиотеках и культурных центрах, а также находятся в свободном доступе в Сети.

Истоки — в семье

Совместные усилия региональных властей и волонтеров общественных организаций позволяют сберечь память и теоретические сведения о языковой культуре коренных малочисленных народов. Однако, чтобы эти языки применялись в повседневной жизни, для них необходима обыденная среда, которая успешнее всего может быть создана в отдельной семье.

«Очень важно, чтобы и в семьях говорили на родном языке, сохраняли традиционный образ жизни, кухню, ремесла. Побывав на наших мероприятиях, мастер-классах или курсах языков, ребенок возвращается домой, и там, в семье, он тоже должен слышать речь на исторически родном языке», — выразила мнение Лира Бурак.

«Современный человек вполне может использовать «краснокнижные» языки, начиная с детского возраста и заканчивая пенсионным, — считает Ольга Конькова. — Но для этого его должны окружать книги, радио‑ и телесюжеты на этом языке и, конечно же, люди, с которыми можно беседовать. Наша задача — дать населению Ленинградской области выбор, возможность изучить языки коренных народов, осознав их ценность».

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