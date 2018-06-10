Новосибирск, 10 июня, 2018, 20:17 — ИА Регнум. В Новосибирской области посевные работы завершили 80 сельхозпредприятий из 24 районов. Но районов, которые вышли бы из посевной, ещё нет. Сев проведён на площади около 1,5 млн га (75% от плана). Такие данные ИА REGNUM предоставили в правительстве региона.

Михаил Клодт. На пашне. 1872

Напомним, что май 2018 года оказался самым холодным за всю историю метеонаблюдений в Новосибирской области. На начало июня посевная кампания была проведена на площади 1 млн га (53,1% от плана). Общая посевная площадь под сельскохозяйственные культуры — 2,4 млн га, площадь ярового сева — 2 млн га. 7 июня в области был введён режим чрезвычайной ситуации для устранения угрозы продовольственной безопасности.

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По словам и.о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, ситуация с погодными условиями на данный момент стабилизировалась, аграрии активно работают в рамках посевной кампании. На 9 июня зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 1,1 млн га (75,9% от плана).

Аграрии получили государственную финансовую поддержку — более 2 млрд рублей по различным направлениям. В посевной кампании участвуют 1396 сельхозпредприятий всех форм собственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о необходимости введения режима ЧС в Новосибирской области в сельском хозяйстве было принято 1 июня из-за затяжных дождей и холода. Из-за переувлажнения верхнего слоя почвы были замедлены темпы весенне-полевых работ. Режим ЧС позволит принять дополнительные решения по господдержке и избежать штрафных санкций за возможное неисполнение условий соглашений.

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По данным метеорологов, май 2018 года оказался самым холодным за всю историю метеонаблюдений в области, температура воздуха была на четыре-пять градусов ниже нормы. Непогода повлияла на целевые показатели, установленные для региона на 2018 год.

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Сложная ситуация с посевной сложилась и в других регионах Сибири. Больше всего пострадали регионы, получившие самые большие урожаи зерновых по итогам прошлого года. Так, помимо Новосибирской области, новую посевную кампанию пришлось начать позднее из-за весеннего ненастья Алтайскому краю и Омской области.