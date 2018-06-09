Санкт-Петербург, 9 июня, 2018, 16:53 — ИА Регнум. История непрерывных астрономических наблюдений в Пулковской обсерватории (ГАО РАН) в Санкт-Петербурге, открытой в 1839 году, подходит к печальному концу.

Gaoran.ru Пулковская обсерватория

Президиум Российской академии наук издал постановление «О целесообразности перевода астрономических наблюдений, осуществляемых Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Главной (Пулковской) астрономической обсерваторией Российской академии наук, из г. Санкт-Петербурга на другие наблюдательные базы Обсерватории».

Согласно этому документу РАН, в течение пяти лет астрономические наблюдения в Санкт-Петербурге будут постепенно прекращены.

В последние годы настоящее наступление на территорию, прилегающую к обсерватории, начали строительные компании. После реализации их планов по строительству жилья наблюдения за звёздами с Пулковских высот потеряют смысл из-за значительных световых и тепловых помех для телескопов.

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Пулковская обсерватория входит в состав охраняемого ЮНЕСКО объекта «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников». Указом президента РФ №275 от 2 апреля 1997 года обсерватория была включена в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Как говорится в опубликованном 7 июня 2018 года постановлении президиума РАН, признано «целесообразным провести постепенный (в течение 5 лет) перевод астрономических наблюдений по программе фундаментальных научных исследований», осуществляемых Пулковской обсерваторией РАН, «из г. Санкт-Петербурга на другие наблюдательный базы ГАО РАН, расположенные в более благоприятных астроклиматических условиях».

План перевода наблюдений на другие базы должно разработать руководство самой обсерватории и представить в Отделение физических наук РАН. В свою очередь, Отделение физических наук РАН должно представить до конца 2018 года этот план на обсуждение президиума РАН.

Напомним, что у ГАО РАН есть лишь одна научная база вне Петербурга — Кисловодская горная астрономическая станция на Северном Кавказе. Однако, как заявляют эксперты, ценность астрономических наблюдений в Петербурге связана с их непрерывностью из одного места на протяжении уже почти двухсот лет. Такой историей наблюдений не могут похвастаться многие иностранные обсерватории.

Как сообщалось, российская компания Setl City вместе с израильской фирмой Morgal Investments хочет построить рядом с Пулковской обсерваторией жилой комплекс «Планетоград», который займёт территорию 240 га. Против этих планов выступили общественные активисты, градозащитники и часть сотрудников обсерватории. Они уверены, что возведение жилья поставит крест на астрономических наблюдениях в ГАО РАН — небо для телескопов будет засвечено городскими огнями и искажено тепловыми потоками.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января 2018 года защитникам Пулковской обсерватории удалось выиграть иск к правительству Санкт-Петербурга. Городской суд признал недействительным постановление Смольного от 18 декабря 2014 года о застройке территории ГАО РАН (Пулковская обсерватория). Однако попытки продолжить стройку в трехкилометровой охранной зоне обсерватории, определенной еще в 1940-х годах, не прекращались.

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По словам противников стройки, директор ГАО РАН Назар Ихсанов согласовал компании Setl Сity возведение двух новых кварталов близ замороженной решением суда стройки. Вслед за этим разрешительную документацию выдал инвестору Госстройнадзор. Ранее директор согласовал возведение ЖК «Планетоград». В связи с этим более 120 сотрудников ранее выразили ему вотум недоверия, считая, что он превысил свои полномочия.

В марте текущего года Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений решение Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга о признании незаконным разрешения на строительство трех корпусов многоквартирного дома на Пулковском шоссе, д. 103, недалеко от Пулковской обсерватории.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник (Партия роста) попросил генерального прокурора РФ Юрия Чайку проверить законность выдачи высокопоставленным чиновником Министерства культуры согласования проекта планировки под застройку территории Пулковской обсерватории. Согласование было дано в 2017 году заместителем министра культуры Олегом Рыжковым.

Ранее депутат Государственной думы Сергей Шаргунов (КПРФ) отправил запросы в прокуратуру Санкт-Петербурга в связи с планами застроить территорию у Пулковской обсерватории.