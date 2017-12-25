Продолжение работ у Пулковской обсерватории: «консервация» или ее имитация

Санкт-Петербург, , 14:55 — REGNUM Вопреки решению суда, на юге Петербурга продолжаются строительные работы по возведению жилого комплекса вблизи Главной астрономической обсерватории РАН (Пулковская обсерватория). Причем, их пытаются объяснить необходимостью «консервации» ранее возведенных конструкций. Об этом ИА REGNUM сообщили градозащитники, побывавшие на Пулковском шоссе в прошедшие выходные. В то же время строители и надзорные органы утверждают, что волноваться не о чем.

В общественной инспекции на Пулковских высотах участвовали представители движений «Живой город», «Красивый Петербург», «Охтинская дуга» и активные горожане.

«Несмотря на определение Куйбышевского районного суда, в охранной парковой зоне ГАО РАН продолжаются строительные работы. Техника — краны и бетономешалки — не останавливается даже по ночам», — возмущенно констатируют активисты, увидевшие на стройплощадке около двухсот рабочих и строительное оборудование.

Прибывший по требованию граждан представитель компании-застройщика Setl City заявил активистам, что на участке ведется не стройка, а консервация объекта, и передал защитникам Пулковской обсерватории соответствующие документы, отправленные строительной фирмой в Госстройнадзор.

«Оказывается, работы по консервации — в понимании застройщика, — это фактически достройка незаконченных 4-го и 5-то этажей! При том, что здания строятся 5-этажные. После чего они закроют их полиэтиленом (вместо постоянной крыши) и будут ждать и надеяться, что им все-таки разрешат строить. А то, мол, дольщики ждут», — сообщил на своей странице в соцсети участвовавший в инспекции депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский. Он уверен в том, что «происходящее — вовсе не «консервация».

Как отмечают активисты, они зафиксировали происходящее на стройплощадке на видео написали в полицию заявление о неисполнении решения суда. «По итогам прогулки петербуржцы приняли решение организовать наблюдение за площадкой со звонками в полицию в случае продолжения работ на стройке», — подчеркивают градозащитники.

Как стало известно 25 декабря, в Госстройнадзоре действительно считают работы вблизи Пулковской обсерватории не продолжением стройки, а консервацией объекта.

«Застройщик обязан обеспечить приведение объекта и строительной площадки в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность конструкций, оборудования и материалов, а также безопасность объекта и строительной площадки для населения и окружающей среды», — цитирует «Фонтанка» комментарий надзорного ведомства.

При этом в компании Setl Group сообщают, что действуют в соответствии с планом работ по консервации объекта: завершают монолитные работы и кирпичную кладку, после чего собираются укрывать конструкции защитными материалами.

Читайте также: Пулковская обсерватория на линии обороны

Как сообщалось, российская девелоперская компания Setl City вместе с израильской фирмой Morgal Investments намеревается построить рядом с Пулковской обсерваторией жилой комплекс «Планетоград». Согласно планам, он займёт территорию в 240 га. Предполагается, что к 2020 году здесь будут стоять дома общей площадью около 190 тысяч кв. метров и высотой 18 метров, появятся подземные и наземные парковки, школа и детский сад. К 2030 году планируют завершить весь проект — 1,5 млн кв. метров жилых площадей.

Читайте также: Защитники Пулковской обсерватории просят президента о срочном вмешательстве

Пулковская обсерватория (ГАО РАН) — основная астрономическая обсерватория Российской академии наук. Научная деятельность обсерватории охватывает практически все приоритетные направления фундаментальных исследований современной астрономии. В 1945 году в радиусе 3 км вокруг обсерватории была установлена защитная парковая зона — с запрещением промышленного и крупного жилищного строительства «и с согласованием всякого строительства в этой зоне с дирекцией Пулковской обсерватории».

Читайте ранее в этом сюжете: Минкультуры поддержало иск о запрете стройки вблизи Пулковской обсерватории