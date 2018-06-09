Пекин, 9 июня, 2018, 05:35 — ИА Регнум. Еще три новых удлинённых скоростных поезда «Фусин» начнут ходить между Пекином и Шанхаем с 1 июля 2018 года, сообщили в компании China Railway Beijing Group Co. Ltd., передает 8 июня агентство Синьхуа.

Bjørn Christian Tørrissen Вокзал Пекин-Центральный

При проектной скорости 350 км/ч, новые поезда достигают 400 метров в длину и состоят из 16 вагонов, что вдвое длиннее тех, что ходят сейчас. Они могут вмещать в себя почти 1200 пассажиров. Кроме того, в новых поездах были усовершенствованы системы интернета, энергоснабжения, а также информирования туристов. Испытания удлиненных поездов стартовали в июне.

Напомним, что за последнее десятилетие Китай совершил гигантский скачок в развитии скоростных поездов. Страна имеет длиннейшую в мире сеть скоростных железных дорог, почти треть приходится на Китай. Скорость перемещения по новым линиям достигает 350 км/ч, однако в ближайшие годы планируется достижение порога в 400 км/ч.

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