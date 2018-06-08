Пекин, 8 июня, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Сотрудничество России и Китайской Народной Республики вышло на беспрецедентный уровень. Об этом сегодня, 8 июня, на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

Глава государства назвал взаимодействие двух стран стабильным и отметил, что оно останется одним из важнейших приоритетов России.

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Добавим, что о хорошем темпе развития российско-китайских отношений российский лидер говорил и на сегодняшней встрече с премьером Государственного совета Китая Ли Кэцяном: «Хотел бы отметить, что благодаря усилиям наших правительств в том числе торгово-экономические связи между нашими странами развиваются, и развиваются успешно. Мы набираем хороший темп, что не может не радовать, ищем новые и новые сферы взаимодействия».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином «на полях» саммита АТЭС во вьетнамском городе Дананге президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и КНР будут искать новые направления сотрудничества. Глава государства также констатировал, что усилия руководства двух стран не пропали даром: рост торгового оборота превысил 35%.

Владимир Путин находится в Китае с государственным визитом. 9−10 июня глава государства примет участие в заседании Совета глав государств — членов ШОС.