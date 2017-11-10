Путин: РФ и Китаю надо искать новые направления сотрудничества

Дананг, Вьетнам, , 18:10 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия и Китайская Народная Республика будут искать новые направления сотрудничества. Об этом Путин заявил сегодня, 10 ноября, на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином «на полях» саммита Азиатского-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит во вьетнамском городе Дананге.

В ходе переговоров Путин констатировал, что усилия руководства двух стран не пропали даром.

«Рост торгового оборота — свыше 35%. Это не может не радовать. Вы упомянули о некоторых крупных проектах в самых различных областях. Будем над ними напряженно работать», — сказал российский лидер.

Также президент России поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая по итогам октябрьского съезда партии.

«Итоги съезда подтвердили не только ваш высокий авторитет, но и широкую поддержку китайским народом проводимого вами курса», — отметил Путин.

Путин подчеркнул, что одним из приоритетов российской внешней политики остается стратегическое всеобъемлющее взаимодействие с Китаем. В целом, президент России считает, что России и Китаю надо искать новые направления сотрудничества.

«Будем искать новые направления сотрудничества. Уверен, они будут найдены и реализованы», — сказал российский президент.

В свою очередь, Си Цзиньпин поблагодарил Путина за поздравление с переизбранием и отметил успешную реализацию ряда совместных проектов, в том числе в газовой отрасли и авиастроении, а также успехи в сопряжении китайской инициативы «пояса и пути» с ЕАЭС.

Си Цзиньпин выразил готовность и в дальнейшем развивать отношения с Россией.