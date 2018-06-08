Новосибирск, 8 июня, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 8 июня, заявил, что не будет участвовать в выборах губернатора Новосибирской области осенью 2018 года. Об этом он сказал журналистам в перерыве сессии Заксобрания, на которой утверждалась официальная дата проведения голосования. Здесь же присутствовали врио новосибирского губернатора Андрей Травников и спикер регионального парламента Андрей Шимкив.Они заявили о консолидированной позиции на предстоящих выборах, но, как сообщают СМИ, комментировать слова Локтя или отвечать на вопросы относительно проходящей кампании не стали.

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Локоть же подчеркнул, что «особенность сегодняшней политической ситуации состоит в том, что накануне объявления выборов борьба достигла своего накала» и «отчётливо проявилась перспектива такого варианта, когда жители областного центра и области оказались втянуты в кампанию».

Отметим, что как только Локоть и Травников заявили о желании участвовать в выборах, регион погряз в интригах и скандалах. Так, например, 5 июня Травникову пришлось опровергать причастность членов своего штаба к телефонным звонкам с провокационными обвинениями в адрес Локтя. Нелицеприятные новости появлялись в информационном пространстве и в адрес Травникова.

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«Четыре года назад мои земляки выбрали меня мэром, и я старался быть мэром вне зависимости от политических партий <…> Я принял решение отказаться от выдвижения в пользу Травникова. Я рассчитываю, что ответный шаг будет сделан и со стороны руководства области на выборах мэра», — цитирует «Тайга.инфо» Локтя.

Анатолий Локоть утверждает, что заручился поддержкой федеральных и региональных властей для увеличения бюджета развития города Новосибирска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Новосибирской области пройдут 9 сентября 2018 года. О своём желании участвовать в них ранее заявляли врио губернатора региона Андрей Травников («Единая Россия»), мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ). Сообщалось и о возможном участии депутата Заксобрания Анатолия Кубанова («Справедливая Россия»). Сейчас же основным кандидатом остаётся Травников, так как Кубанов о своих губернаторских амбициях официально не объявлял, а КПРФ решила отказаться от выдвижения Локтя. Некоторые СМИ со ссылкой на свои источники пишут, что коммунисты и вовсе не будут участвовать в губернаторских выборах в Новосибирской области этой осенью.

В последний раз КПРФ выдвигала кандидата на губернаторские выборы в регионе в 1999 году. Тогда в выборной кампании участвовал первый секретарь обкома Виктор Кузнецов. В 2003 году коммунисты решили никого не выдвигать. В 2014 году, когда Локоть победил на выборах мэра Новосибирска, КПРФ также проигнорировала губернаторскую кампанию.

Выборы главы Новосибирской области назначены после досрочной отставки Владимира Городецкого 6 октября.