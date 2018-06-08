Нижний Новгород, 8 июня, 2018, 06:48 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ, член отделения ЛДПР Александр Курдюмов заявил о своих планах выставить кандидатуру на выборах губернатора Нижегородской области, которые пройдут 9 сентября 2018 года. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

Ldpr.ru Александр Курдюмов

«Сегодня Высший Совет ЛДПР утвердил мою кандидатуру для выдвижения конференцией НРО ЛДПР на участие в выборах губернатора Нижегородской области! Они пройдут 9 сентября этого года», — заявил Александр Курдюмов 8 июня 2018 года, когда в регионе официально стартовала предвыборная кампания.

Александр Курдюмов — кандидат экономических наук, избран в Госдуму в сентябре 2016 года в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией ЛДПР, является первым зампредседателя комитета по регламенту и организации работы Госдумы, входит в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. В 2017 году он зарегистрировал доход в размере 6 536 845,9 рубля.

Напомним, депутат Курдюмов на предыдущих выборах губернатора Нижегородской области в сентябре 2014 года также участвовал в кампании. На выборах ему отдали свои голоса 2,62% избирателей, что составляет 40 124 человека (явка составила 54,49%). Тогда с большим отрывом победил действующий глава региона Валерий Шанцев, отправленный в отставку в конце сентября 2017 года. На его место указом президента РФ Владимира Путина был назначен первый замминистра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин, который в этом году участвует в праймериз единороссов и экспертами называется наиболее вероятным кандидатом от них, хотя на предварительные выборы выдвинулись ещё три претендента. Окончательно с единым кандидатом партия определится 14 июня. В праймериз помимо Никитина участвуют глава отделения Союза театральных деятелей России Сергей Кабайло, депутат областного парламента, военный комиссар Владимир Паков и глава Первомайского района Елена Лебеднева.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня 2018 года на внеочередной сессии Законодательного собрания Нижегородской области депутаты приняли постановление о выборах губернатора, а официально старт кампании дан 8 июня.

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