Москва, 7 июня, 2018, 16:27 — ИА Регнум. Президенту РФ Владимиру Путину в рамках «прямой линии» преподаватели пожаловались на то, что зарплаты им сначала повысили в рамках выполнения майских указов, а с апреля 2018 году снова снизили до прежнего уровня. Эту странность глава государства объяснил началом финансового года и обратился к главам регионов с указанием больше такого не допускать, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Трутовский. Сельская учительница. 1883

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Видеовопрос по теме снижения зарплаты поступил от преподавателя учреждения профессионального образования в Якутске Михаила Ваганова.

«Согласно вашим майским указам моя заработная плата повысилась с 1 января 2018 года до суммы около 60 тыс. рублей. Но это продлилось всего 3 месяца. С апреля 2018 года она опять уменьшилась. Сказали, что распоряжение было сохранять зарплату по региону в течение первого квартала 2018 года», — обратился якутянин к президенту.

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Владимир Путин назвал этот вопрос важным.

«Я уже обращал внимание на то, что достигнутые показатели по уровню заработной платы в социальной сфере, в том числе в школьном звене, в звене среднего специального образования или высшей школе, должен быть не только сохранён, но и приумножен, он должен двигаться дальше в сторону повышения в связи с увеличением средней заработной платы по региону или соответственно по отрасли — в разных случаях по-разному это регулируется», — отметил президент.

Ситуация, о которой рассказал Михаил Ваганов, по словам Владимира Путина, связана с началом финансового года. О том, что она может возникнуть, президент предупреждал глав регионов.

«Ни в коем случае не опускать эту планку, а нужно, повторяю ещё раз, двигаться только наверх, вперёд», — подчеркнул глава государства.

Он ещё раз обратил на это внимание руководителей российских регионов.

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Временно исполняющий главы Якутии Айсен Николаев обещал разобраться с проблемой и заявил о том, что повышение реальных зарплат будет сделано. Владимир Путин сказал, что ждёт от него доклада.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 глава Минфина Антон Силуанов обещал, что индексация заработной платы работникам бюджетной сферы с 2018 года произойдет за счёт средств федерального бюджета.

«Начиная с 2018 года, будет в полном объеме исполнена норма указа по повышению заработных плат работникам бюджетной сферы», — заявлял министр финансов России.