Якутия выполнит майские указы Путина с помощью сокращения бюджетников?

Якутск, , 07:58 — REGNUM На доведение уровня зарплаты бюджетникам до 100−200% от средней зарплаты по Якутии в регионе потратят 2,9 млрд рублей, деньги на эти цели уже зарезервированы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Госсобрания региона Юрий Николаев. По его словам, исполнения этой дорожной карты в Якутии будет завершено в ближайшее время, а по некоторым позициям их даже упреждали в республике ещё в конце 2016 года. Но есть в этом вопросе и слегка портящие общую идиллическую картину нюансы.

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Доведение зарплат работников бюджетных учреждений до необходимых уровней прописано в указе о мерах по реализации в 2017 — 2018 годах Указа президента республики № 1616 «О Концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы в Якутии на 2012 — 2017 годы», подписанном председателем правительства региона Евгением Чекиным 2 октября. Прописанные в документе проценты повышения работникам разных категорий бюджетных организаций впечатляют. Но помимо перечисления, кому, когда и насколько увеличат оплату за труд, в документе есть такой пункт: «Обеспечить в 2017 и 2018 годах достижение показателей Планов мероприятий («дорожных карт») развития отраслей социальной сферы, в том числе путем привлечения средств, получаемых от оптимизационных мероприятий, реорганизации неэффективных учреждений».

Летом на то, что повысить их зарплаты до уровня, прописанного майскими указами президента, будут в том числе за счёт сокращений, уже жаловались работники вузов республики. Запрос министру образования с просьбой не допустить этих действий тогда отправлял депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов, к которому обратились преподаватели, подкрепив свои сообщения нормативными документами. Региональные СМИ тогда же сообщали о намерении руководства Северно-Восточного федерального университета (СВФУ) сократить 354 преподавателей из 1601 и более 900 сотрудников вспомогательного сектора. Тем, кто останется, зарплаты будут повышать.

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В указе определены категории работников, которых коснутся эти изменения, а также сроки исполнения этих намерений. Так, с 1 октября 2017 года педагогам школ должны были увеличить плату за труд на 10,5%, воспитателям детских садов — на 8,1%, научным сотрудникам — на 9,2%, преподавателям вузов — на 42,3%. Работникам организаций дополнительного образования детей с 1 июля повысили зарплаты на 19,7%, с октября — ещё на 4,9%. Увеличение в эти же сроки выплат преподавателям и мастерам производственного обучения профучреждений, если верить указу, составило 16 и 4,8% соответственно.

На 32,9% с 1 октября в Якутии должны были вырасти зарплаты врачей с высшим образованием, на 24,4% — среднего медперсонала и на 69,5% — младшего. С этой же даты обещалось увеличить оплату труда работникам организаций социального обслуживания населения (на 4,8%, с июля было повышение на 62%) и педработникам медорганизаций (4,8%, с июля — 11,5%). Сотрудникам учреждений культуры, по информации в указе, уже повысили зарплаты с января 2017 года на 50,6%, а с октября намерены увеличить их ещё на 4,8%.

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С 1 января 2018 года в Якутии всем категориям бюджетников размеры оплаты труда намерены довести до уровня, прописанного в майских указах. Для этого педагогам организаций профобразования повысят зарплаты на 1,6%, преподавателям вузов и врачам — на 19,2%, среднему медперсоналу — на 19%, младшему — на 33,7%, соцработникам — на 4,6%, персоналу учреждений культуры — на 20%, и прочим работникам бюджетной сферы — на 4%, кроме учителей школ, воспитателей детсадов и сиротских учреждениях.

Перечисленные в указе изменения до 15 октября уже должны были закрепить в нормативных правовых актах бюджетных учреждений. За исполнение параметров повышения зарплат, прописанных в документе, на руководителей ответственных органов исполнительной власти республики указом возложена персональная ответственность. К исполнению дорожных карт там рекомендовано также подключиться муниципалитетам, которые просят направить дополнительные средства на повышение заработной платы.

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По данным Сахастата, средняя заработная плата в Якутии в января-июне 2017 года составляла 54,5 тыс. рублей. Оплата труда пелагогам детсадов в этот период составляла 52,3 тыс. рублей, школ — 66,8 тыс. рублей, учреждений дополнительного образования — 57,8, профобразования — 60,7 тыс., вузов — 79,6. Врачи по данным статистики в первом полугодии получали 74,2 тыс. рублей, средний медперсонал — 40,8 тыс, младший — 26,4 тыс., соцработники — 33,7 тыс., сотрудники учреждений культуры — 40,6 тыс. рублей, педагоги организаций по уходу за детьми-сиротами — 56 тыс. рублей.

Напомним, федерация профсоюзов Якутии 7 октября констатировала по итогам мониторинга, что в республике отмечается серьёзное отставание от принятых дорожных карт, по младшему медицинскому персоналу на 33,5%, по социальным работникам — на 21,2% и по работникам культуры — на 21,9%.

«По остальным целевым категориям есть небольшие отклонения, но срок исполнения 2018 год на носу», — напоминал председатель регионального объединения профсоюзов Николай Дягтерёв, выражая надежду, что принятый 2 октября указ поможет исправить эту ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Псковской области в том числе на исполнение майских указов вынуждены брать кредиты. Отметим также, что о нехватке средств на повышение зарплат врачам, учителям и другим бюджетникам ранее заявили в Карелии. Власти региона просят помощи у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.