Новосибирск, 7 июня, 2018, 13:57 — ИА Регнум. В Новосибирской области введён режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды для устранения угрозы продовольственной безопасности. Соответствующее постановление, одобренное на заседании правительства региона, сегодня, 7 июня, подписал глава региона Андрей Травников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Саврасов. Просёлок (фрагмент). 1873

Режим ЧС введён для органов управления и сил территориальной подсистемы области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Министерство сельского хозяйства до 9 июня подготовит предложения по созданию межведомственного штаба для оценки экономических потерь сельскохозяйственных товаропроизводителей, рисков увеличения ущерба и выработке мер по их оптимизации. Межведомственный штаб должен оценить сложившуюся ситуацию в агропромышленном комплексе и вместе с органами местного самоуправления выработать комплекс мероприятий по снижению экономических потерь.

В Министерство сельского хозяйства Российской Федерации будет направлено предложение изменить условия выполнения целевых показателей для региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о необходимости введения режима ЧС в Новосибирской области в сельском хозяйстве было принято 1 июня. Затяжные дожди и холода привели к переувлажнению верхнего слоя почвы и замедлению темпов весенне-полевых работ. Режим ЧС позволит принимать дополнительные решения по господдержке, вести переговоры с кредитными организациями, договариваться о пролонгации кредитов без штрафных санкций и избежать штрафных санкций за возможное неисполнение условий соглашений.

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На конец мая в регионе было засеяно лишь 24% площадей от запланированного объёма (всего необходимо провести яровой сев на площади два миллиона га). По данным на 4 июня, посевная кампания была проведена на площади 1 млн га (53,1% от плана). Из-за сложившихся аномальных погодных условий зафиксированы самые низкие темпы ярового сева за последние десять лет. В среднем в сутки в течение мая новосибирским сельхозпроизводителям удавалось засеять площадь в 31 тысячу га, при плановых показателях — 97 тысяч.

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По данным новосибирского Гидрометцентра, май 2018 года оказался самым холодным за всю историю метеонаблюдений в регионе, температура воздуха была на четыре-пять градусов ниже нормы. Самым холодным днём стало 17 мая — дневная температура была ниже нуля градусов.

Непогода в мае повлияла и на целевые показатели, установленные для Новосибирской области на 2018 год соглашением между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и правительством региона.

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