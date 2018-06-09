Осло, 9 июня, 2018, 04:36 — ИА Регнум. Планы Норвегии по добыче нефти на морском шельфе могут оказаться несбыточными из-за противостояния норвежских политических партий, ставящих во главу угла экологию. Сможет ли норвежский политический актив найти компромисс, который устроил бы и технократов, и «зеленых», рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Норвежские флаги

Правящая коалиция, сформированная Либеральной партией Норвегии, не желает поддерживать развитие нефтегазовой отрасли своей страны. А желает она, напротив, неукоснительного следования принципам защиты окружающей среды. Поэтому судьба освоения 75 шельфовых месторождений нефти, которые планировали к использованию норвежские нефтяники, оказалась под большим вопросом.

Козырем в руках экологистов оказывается всё то же Парижское соглашение по климату, согласно которому изменение климата имеет основной причиной техногенное воздействие цивилизации. Учитывая, что добыча углеводородов составляет до 22% норвежской экономики, проект освоения новых месторождений очень важен для благосостояния Норвегии в целом. Но смогут ли норвежские нефтяники выиграть противостояние с «зелеными»?

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