Улан-Удэ, 6 июня, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Жители Бурятии готовятся к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. И, судя по всему, у них накопилось немало вопросов и просьб к главе государства.

Андрей Кирюшкин Атбасар, средняя школа

О некоторых просьбах уже сообщили республиканские массмедиа. Например, педагогов Бурятии волнует несправедливая оплата труда и способ начисления зарплаты.

«Я, учитель математики города Северобайкальск, прошу от имени всех педагогов города: установления справедливой оплаты труда работников образования так, чтобы она отражала действительный вклад педагога в образование, количество и качество затраченного труда, учитывала его квалификацию и педагогический стаж и основывалась на МРОТ. Вести расчёт средней заработной платы педагогических работников не на физическое лицо, а на штатную единицу, то есть средней зарплаты на ставку», — цитирует преподавателя «Байкал-Daily».

По словам педагога, он вынужден работать на двух ставках:

«Едва хватает, чтобы жить нормально».

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Добавим, о «сказочных» зарплатах учителей ранее напомнили депутаты республиканского парламента — Народного Хурала. В частности, один из парламентариев в конце 2017 года заявил, что некоторые учителя в республике получают заработную плату в размере 12 тысяч рублей в месяц — «меньше, чем уборщицы».

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Написали обращение к Владимиру Путину и матери Бурятии. Они просят решить вопрос с местами в детских садах.

«Нам 3,6 года, в очереди были 1800, но не попали в сад. О проблеме с детсадами я написала на прямую линию Владимиру Путину. В 2016 году уже был этот вопрос на прямой линии, после чего детей распихали по 40−50 человек в группу, а проблему не решили за два года никак в итоге», — рассказывает жительница города Улан-Удэ.

Между тем, по данным республиканского минобразования, для ликвидации очереди в детсадах в Бурятии необходимо построить ещё 17 учреждений, в том числе 14 — в Улан-Удэ.

Свой вопрос президенту подготовили жители микрорайона Стеклозавод города Улан-Удэ. Они попросили помочь в реконструкции ДК «Кристалл». По их словам, зал не работает уже более 20 лет.

«Последняя надежда на вас», — говорят улан-удэнцы ввидеоролике.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 7 июня 2018 года. Уже к 4 июня количество вопросов главе государства превысило 900 тысяч.

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