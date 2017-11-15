В Бурятии учителя «получают меньше, чем уборщицы»

Улан-Удэ, , 14:29 — REGNUM В Бурятии некоторые учителя получают заработную плату в размере 12 тысяч рублей в месяц — «меньше, чем уборщицы». Такую информацию озвучил председатель комитета Народного Хурала республики по социальной политике Александр Стопичев.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 ноября, в парламенте Бурятии, депутаты в ходе подготовки ко второму чтению проекта закона о республиканском бюджете на 2018 год предложили проиндексировать зарплату учителей.

«За последние три года зарплату учителям не индексировали, но увеличивали при этом МРОТ. У нас некоторые учителя получают 12 тысяч рублей — меньше, чем уборщицы. Что будем делать? Три года мы про это говорим, но пока не можем добиться ответа от министерства. Рост зарплат учителей за последние пять лет произошел в основном за счет увеличения нагрузки — совмещения ставок, включения в зарплату компенсации за коммунальные расходы. Сколько можно уходить от этого вопроса? Надо найти в бюджете средства, чтобы индексировать норматив хотя бы на 4 процента», — заявил Стопичев.

По словам замминистра образования Доржи Ангархаева, министерство образования Бурятии «обращалось с предложениями в федеральное министерство, но пока ответа нет». Однако, как отметил парламентарий Цыденжап Батуев, зарплата учителей относится к полномочиям субъекта, и этот вопрос можно решить на уровне республики.

В итоге депутаты решили вернуться к этому вопросу на следующем заседании рабочей группы по бюджету-2018. В свою очередь, минобразования Бурятии «должно представить конкретные предложения».

В целом, по информации Доржи Ангархаева, на развитие образования Бурятии в 2018 году предусмотрено более 13 млрд рублей. Более 2 млрд рублей запланировано на дошкольное образование, в том числе 152 млн рублей — на поддержку частных образовательных организаций. На общее и дополнительное образование заложено более 8 млрд рублей. На строительство школ — 807 млн рублей. На профобразование запланировано потратить 1 млрд 375 млн рублей.

Как сообщили ИА REGNUM в Бурятстате, в регионе на начало 2016/17 учебного года общее количество учителей составляло 8629 человек. Самая распространенная специальность — учитель начальных и подготовительных классов (2648 человек). Меньше всего в Бурятии учителей химии (219 человек).

Что касается средней заработной платы, в Бурятии по последним данным статистиков (за август 2017 года) она составляла 28 475 рублей (104,6% к августу 2016 года). Средняя зарплата в бюджетных организациях в сфере образования в январе-марте текущего года составляла 25 001,1 рубля.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, тему оплаты труда педагогов в бурятском парламенте обсуждают периодически. В частности, в октябре 2016 года прозвучали данные, что в Кабанском районе Бурятии прошло собрание педагогов школ, где было озвучено, что их зарплата составляет 13−15 тысяч, а некоторые и вовсе получают 11 тысяч.

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