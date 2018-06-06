В России обеспокоены новым ядерным оружием США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 июня, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Сверх квоты: новое ядерное оружие США обеспокоило Совфед;
- Страна — военный полигон: в Литве высадился десант НАТО;
- Дорогое топливо: Новак, Козак и Артемьев объяснят рост цен на бензин;
- Каждому по ответственности: в Госдуму внесён законопроект об агрегаторах такси;
- Отпустите на игру: Медведева просят сделать дни матчей сборной РФ на ЧМ выходными.
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