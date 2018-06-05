Махачкала, 5 июня, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Власти Дагестана пообещали навести порядок в сфере назначения инвалидности гражданам. Возбуждение уголовного дела, фигурантом которого стал сам глава республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные, говорит о том, что виновные в том, что сотни жителей региона получили незаконно документы об инвалидности, будут наказаны. Об этом в ходе еженедельного рабочего совещания 4 июня заявил врио главы Дагестана Владимир Васильев.

Цитата из м/ф «Заяц-симулянт». реж Леонид Амальрик. 1967. СССР «Инвалид»

«Ведущееся следствие показывает, что у нас сотни людей, которые получили инвалидность незаконно, есть уголовные дела, свидетельствующие о взяточничестве. При этом немало тех, кто жалуется, что не может получить инвалидность при наличии к тому реальных показаний. Следственные действия, которые сейчас проводятся, — это способ «излечиться», — приводит слова Васильева его пресс-служба.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан Магомеда Махачева. Его подозревают в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, получении взятки, служебном подлоге, мошенничестве в особо крупном размере.

Как утверждает следствие, Махачев создал организованную группу из числа руководителей подведомственных бюро, расположенных в городах и районах Дагестана, которая за взятки устанавливала инвалидность здоровым гражданам. В течение 2017 года было установлено 300 таких фактов. Общая сумма ущерба от действий преступной группы составила 24 млн рублей.

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