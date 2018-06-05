Санкт-Петербург, 5 июня, 2018, 12:46 — ИА Регнум. По итогам весенних мероприятий Ленинградская область заняла 72-ю строчку в экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации. Петербург — главный поставщик отходов в Ленобласть — снова попал в десятку «экологически чистых» регионов РФ. Всероссийский рейтинг был опубликован сегодня, 5 июня, общественной организацией «Зеленый патруль».

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Больше не дымим

«Зеленый патруль» публикует «Экологический рейтинг субъектов РФ» по итогам каждого прошедшего сезона. В основе рейтинга — информация из открытых источников на тему экологии: статьи в СМИ, сводки МЧС и Росгидромета, официальные сообщения региональных властей и природопользователей. Также учитываются жалобы жителей, поступившие на «горячую линию» «Зеленого патруля», и материалы собственных полевых исследований.

Некоторые экологические эксперты считают, что рейтингу не хватает объективности. Если в основу ранжирования кладется не только официальная информация, но и характер и количество сообщений в СМИ, то итоги могут зависеть от степени заинтересованности местных журналистов в экологической тематике.

«Но если журналисты пишут об экологии, то это значит, что люди озабочены проблемой, но не всегда свидетельствует о том, что всё плохо», — считает председатель Экологического совета Ленобласти Юрий Шевчук.

В конце 2017 года составители всероссийского рейтинга отдали Ленобласти 77-е место, но худший результат был отмечен по итогам летнего сезона 2017 года, когда 47-й регион оказался третьим с конца списка. Напомним, власти Ленобласти расценили это как провокацию и заявили о подготовке иска о защите деловой репутации. Однако «Зеленый патруль» так и не получил искового заявления, судебное разбирательство не было инициировано, сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор природоохранных программ общественной организации Роман Пукалов.

Одной из первостепенных проблем Ленинградской области являются мусорные полигоны, на которых фактически складируются отходы двух субъектов. В мае 2018 года губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что все полигоны будут оборудованы сортировочными станциями к концу года. Обусловлено это в том числе и финансовыми причинами:

«Без сортировки с каждого кубометра мусора полигону нужно заплатить в федеральный бюджет 600 рублей, после сортировки — в 10 раз меньше», — пояснил Дрозденко, добавив, что регион изучает финский опыт переработки мусора и защиты окружающей среды.

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Глава Ленобласти продолжает настаивать на идее интеграции транспорта, осуществляющего вывоз мусора на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в региональную навигационную систему ГЛОНАСС. Это позволит контролировать складирование мусора только на официальных полигонах. Но пока регион все еще борется и с незаконными свалками вручную.

«В мае под контролем комитета ликвидировано 136 незаконных свалок, из них 4 крупные — объемом от 1 тыс. кубометров. Комитетом вынесено 98 постановлений о привлечении к административной ответственности юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей», — сообщает пресс-служба областного комитета по природным ресурсам.