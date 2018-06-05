Москва, 5 июня, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Свердловская область стала регионом с самой худшей экологической обстановкой в России. Этот субъект РФ, по данным экологического рейтинга субъектов России по итогам весны 2018 года общественной организации «Зелёный патруль», стал последним, 85-м в списке. Также в числе антилидеров оказалась Челябинская область. Не намного лучше ситуация с экологией и в Московской области, занявшей 83-е место в рейтинге. Такой низкой позиции в списке регион обязан проблемам с многочисленными свалками.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

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Лидерство в рейтинге регионов с самой благополучной экологической обстановкой вот уже на протяжении нескольких лет сохраняет Тамбовская область. Второе место у Республики Алтай, третью строчку занял Алтайский край. Также в десятку городов с благоприятной ситуацией с экологией вошли Курская, Белгородская, Мурманская области, Санкт-Петербург, Ульяновская область, Чувашия и Коми, занявшая десятое место.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам рейтинга за 2017 год тройка лидеров выглядела так же, как и по итогам весны 2018 года. Самым экологичным регионом стала Тамбовская область, за ней шли Республика Алтай и Алтайский край. Не изменилась и первая десятка городов с самой благополучной экологической обстановкой. Отличие лишь в том, что в нынешнем рейтинге Санкт-Петербург поднялся на одну строчку вверх, потеснив Ульяновскую область с седьмого места.