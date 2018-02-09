Определены самые экологически чистые регионы России

Москва, , 12:27 — REGNUM Согласно «Экологическому рейтингу» субъектов РФ, самыми благополучными регионами страны стали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. Об этом сообщает российская экологическая организация «Зелёный патруль».

По данным организации, эти российские регионы находятся на хорошем счету у экологов уже не первый год.

«Тамбовская область является абсолютным лидером в течение четырёх лет. Республика Алтай, Алтайский край уже второй год входят в тройку лидеров. Эти три субъекта показали высокий уровень экологической ответственности», — цитирует RT слова руководителя «Зелёного патруля» Андрея Нагибина.

Упомянутые Нагибиным три региона отличаются высоким уровнем «экологической открытости», их власти готовы к взаимодействию с гражданским обществом.

Отмечается, что в ТОП-10 самых «экологичных» регионов России вошли Белгородская, Курская, Мурманская, Ульяновская области, а также Санкт-Петербург, Чувашия и республика Коми.

Замыкают рейтинг экологов Челябинская, Свердловская и Московская области. Подмосковье попало в критическую зону из-за проблем со свалками.

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Напомним, 2 февраля жители Москвы и Подмосковья снова жаловались на грязный воздух. Горожане сообщали о запахе сероводорода.

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Источник неприятного запаха был установлен — это полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в городе Балашиха Московской области. Он уже не первый раз «портит» воздух жителям Подмосковья. Отметим, в настоящее время на полигоне ведутся работы по дегазации, пробурено 55 скважин.

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