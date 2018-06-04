Москва, 4 июня, 2018, 16:37 — ИА Регнум. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева вошла в состав сборной России сезона 2018−2019. Список участников основной и резервной сборных команд утвержден правлением Союза биатлонистов России во главе с президентом Владимиром Драчевым.

Mil.ru Ульяна Кайшева

В состав основной женской сборной России по биатлону для централизованной подготовки вошли также: Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург), Виктория Сливко (Тюменская область), Дарья Виролайнен (Югра), Кристина Резцова (Югра), Валерия Васнецова (Пермский край), Анастасия Егорова (Мурманская область), Светлана Миронова (Свердловская область).

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Состав основной мужской сборной: Антон Шипулин (Свердловская область), Александр Логинов (Тюменская область), Антон Бабиков (Башкирия), Максим Цветков (Москва-Вологодская область), Евгений Гараничев (Тюменская область), Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург), Петр Пащенко (Югра), Семен Сучилов (Югра).

В состав резервной сборной вошел спортсмен из Удмуртии Александр Поварницын.

«Основная и резервная сборные команды будут готовиться по одной программе, вместе пройдут предсезонную подготовку в одних и тех же местах, а в середине ноября примут участие в отборочных стартах. По результатам отбора будут названы составы на Кубок мира и Кубок IBU», — отметили в Союзе биатлонистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее удмуртская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова вошла в список кандидатов в сборную России сезона 2018−2019. Вместе с ней в список включена уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева.

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