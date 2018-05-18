Пятница, 18 Мая 2018 года
21:50:05 МСК

Главой Союза биатлонистов России выбран четырехкратный чемпион Драчаев

Спорт

Он опередил своего ближайшего конкурента трехкратного чемпиона Виктора Майгурова

Тюмень, 18 мая 2018, 21:16 — REGNUM  Президентом Союза биатлонистов России (СБР) в третьем туре голосования избран четырёхкратный чемпион мира Владимир Драчаев — он опередил своего ближайшего конкурента трехкратного чемпиона и заместителя президента СБР по международным отношениям Виктора Майгурова, сообщили 18 мая в пресс-службе Союза.

Отчетно-выборная конференция СБР состоялась 18 мая в Тюмени. На пост главы Союза претендовали три человек: Владимир Драчаев, Виктор Майгуров и заместитель президента СБР по работе с региональными организациями Дмитрий Алексашин. Драчев является двукратным призером Олимпийских игр, многократным чемпионом мира и депутатом Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая Драчаев заявил, что в условиях внешнего давления российский биатлон может оказаться в условиях изоляции. Он добавил, что готов менять ситуацию для того, чтобы быть «чистыми» в Международном союзе биатлонистов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени пройдут выборы главы Союза биатлонистов России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Биатлон
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить