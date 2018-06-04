Москва, 4 июня, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Вопрос о строительстве моста на Сахалин должен прорабатываться с учетом его экономической целесообразности, сообщил 4 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мост в тумане

«Конечно, этот вопрос должен предварительно прорабатываться экспертами в рамках правительства, кабинета министров, с учётом многочисленных аспектов», — пояснил представитель Кремля.

Ранее сахалинские депутаты приняли обращение к президенту России Владимиру Путину и правительству страны с просьбой рассмотреть строительство моста, который мог бы соединить остров с материком.

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