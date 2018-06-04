Минск, 4 июня, 2018, 12:32 — ИА Регнум. БелАЭС позволит сократить выбросы парниковых газов более чем на 10 млн т после запуска второго энергоблока, заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии АндрейХудык, сообщает 4 июня БЕЛТА.

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По его словам, первый энергоблок сократит выбросы парниковых газов на 7 млн т, второй — более чем на 10 млн т. Таким образом. Белоруссия приблизится к выполнению обязательств Парижского соглашения по климату, отметил министр.

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Напомним, БелАЭС начала строиться в 2013 году и будет состоять из двух энергоблоков общей мощностью 2,4 тыс. МВт. Первый блок планируется ввести в строй в конце 2019 года, второй — в 2020 году.