Рынок ЕАЭС: Минск надеется на БелАЭС

Минск, , 19:19 — REGNUM Белоруссия рассчитывает сохранить свой статус экспортера электроэнергии и стать конкурентоспособным партнёром на рынке Евразийского союза за счёт запуска Белорусской АЭС. Об этом заявил заместитель главы совета министров республики Владимир Семашко в ходе Международного форума «Атомэкспо-2018», который начался в Сочи 14 мая, сообщили в пресс-службе правительства республики.

По словам Семашко, с пуском атомной электростанции в Белоруссии электроэнергия станет дешевой. Чиновник заявил, что работы по строительству АЭС будут выполнены в срок. Семашко также напомнил, что станция строится по всем европейским нормам и с учётом рекомендаций МАГАТЭ.

Строительство Белорусской АЭС — самый масштабный за последнее время совместный проект России и Белоруссии в энергетической отрасли. Возведение станции началось в 2013 году. АЭС будет состоять из двух энергетических блоков общей мощностью 2400 МВт с реакторной установкой В-491. Первый блок должен быть введен в строй к концу 2019 года, запуск второго запланирован на 2020 год.

Проведённые стресс-тесты и проверки как от МАГАТЭ, так и от европейских специалистов показали, что БелАЭС соответствует всем постфукусимным требованиям безопасности. Как сообщили сегодня в пресс-службе министерства энергетики Белоруссии, атомная электростанция уже укомплектована специалистами для запуска первого энергоблока.

Напомним, в апреле 2017 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что к июлю 2019 года должна быть подготовлена база для создания единого рынка электроэнергии. Также Москва и Минск к 2024 году планируют подписать межправительственное соглашение по единому рынку газа в рамках Евразийского экономического союза.

К работе в рамках единого рынка электроэнергии Белоруссия готовится уже давно. Например, в октябре 2017 года глава минэнерго республики Владимир Потупчик заявил, что в республике создадут новую систему управления энергоотраслью. Глава белорусского энергетического ведомства отметил, что Белоруссия обязалась синхронизировать все подходы в энергетике и провести работу, которую партнёры по ЕАЭС уже выполнили.

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