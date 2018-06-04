Москва, 4 июня, 2018, 07:31 — ИА Регнум. В России создадут первую многоразовую возвращаемую космическую ракету. Она будет предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту грузов массой до 600 килограммов. При этом, как уточнил руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований Борис Сатовский, стоимость запусков будет в полтора-два раза ниже, чем у стандартных ракет. Каждый возвращаемый блок будет рассчитан на 50 полётов без замены маршевых двигателей.

Старт ракеты Союз 2.1

Читайте также: Космический грузовик Cygnus готовится к отправке на МКС

В настоящее время предпроектные работы уже завершены: в качестве основы взят проект многоразового ускорителя «Байкал». А сами испытания первой многоразовой космической ракеты отечественного производства намечены на 2022 год, пишет РИА Новости. Над её созданием совместно трудятся специалисты Роскосмоса и Объединенной авиастроительной корпорации.

Ранее по теме: Россия увеличит количество космических пусков в 2018 году

В России в 2022 году создадут новый грузовозвращаемый корабль «Союз ГВК»

Как сообщало ИА REGNUM, российские разработчики уже к 2022 году намерены создать космический транспортный грузовозвращаемый корабль. Он разрабатывается на базе корабля «Союз» и будет использоваться для обеспечения нужд новой орбитальной станции. На орбиту грузовик сможет доставлять две тонны грузов, а возвращать на Землю — 500 кг.